Mbappe tranferinde kilit nokta: İmaj hakları

Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe, transferi için yeni bir haberle gündem oldu.



İMAJ HAKLARI VE GERİ ADIM!



Fransız basınında yer alan habere göre; Real Madrid ile mart ayında masaya oturan yıldız futbolcu, İspanyol devinin imaj haklarının yarısını istemesi sonrası transfer için geri adım attı. Söz konusu görüşmede, Real Madrid'in 180 milyon euro imza parası ve net yıllık maaş 40 milyon euro önerdiği ancak 23 yaşındaki futbolcunun imaj hakları nedeniyle anlaşma sağlamadığı belirtildi.



Real Madrid'de başkanlığa Florentino Perez'in gelmesinin ardından transfer edilecek futbolcuların imaj haklarının yarısı talep edildiği vurgulanırken, Mbappe'nin ise PSG ile mevcut sözleşmesinde daha az maaş kazanmasına rağmen imza atmadığı kaydedildi.



70 MİLYON EURO!



PSG ile sözleşmesinden yıllık 20 milyon euro kazanan Mbappe'nin, imaj haklarından bu sezon 40 milyon euro'dan fazla kazanmasının muhtemel olduğu aktarıldı. Bankacılık, ticari havacılık, otomobil ve teknoloji olmak üzere çeşitli dallardan teklif alan Mbappe'nin imaj gelirinin 70 milyon euro'ya çıkmasının beklendiği ve bu rakamın Katar'daki Dünya Kupası sonrası daha da artabileceği ifade edildi.



PSG'YE SICAK BAKIYOR



Medyanın haberinde, Mbappe'nin Real Madrid'in bu talebi sonrasında imaj haklarına karışmayan Paris Saint-Germain ile sözleşme uzatmaya daha sıcak baktığı belirtildi.





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