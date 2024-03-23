Max Verstappen: "Şimdiye evde olurdum"

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, Logan Sargeant'ın durumuna dair açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Max Verstappen: 'Şimdiye evde olurdum'
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23 Mart 2024 17:04
1. antrenman seansı sonrasında Logan Sargeant'ın aracının Alex Albon'a verilmesinin ardından Red Bull'un 3 kez dünya şampiyonu sürücüsü Max Verstappen konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Bu durumun Logan Sargeant için berbat bir şey olduğunu söyleyen Max Verstappen, "Performans açısından bunu elbette anlıyorum, ancak bu durumun Logan Sargeant için açıkça berbat olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Elbette o durumda değilim ama şu anda eve dönmek için uçakta olurdum. Eğer bu benim başıma gelseydi ben de kendi aracımı yerle bir ederdim ve kimse aracı kullanamazdı."

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