Max Verstappen: 'Şimdiye evde olurdum'

1. antrenman seansı sonrasında Logan Sargeant'ın aracının Alex Albon'a verilmesinin ardından Red Bull'un 3 kez dünya şampiyonu sürücüsü Max Verstappen konuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.



Bu durumun Logan Sargeant için berbat bir şey olduğunu söyleyen Max Verstappen, "Performans açısından bunu elbette anlıyorum, ancak bu durumun Logan Sargeant için açıkça berbat olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Elbette o durumda değilim ama şu anda eve dönmek için uçakta olurdum. Eğer bu benim başıma gelseydi ben de kendi aracımı yerle bir ederdim ve kimse aracı kullanamazdı."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU