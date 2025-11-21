Dallas Mavericks, Kyrie Irving'i takımda tutmaya kararlı. NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Irving, çapraz bağ yırtığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası süresiz olarak sahalardan uzak kalsa da, antrenmanlarda Cooper Flagg ile uyumlu bir şekilde çalışıyor.Mavericks, Irving'i geçtiğimiz yaz üç yıllık, 119 milyon dolarlık bir kontratla yeniden kadroya katmıştı. Irving ayrıca, Mavericks'in 5.7 milyon dolarlık vergi mükellefi orta seviye istisnasını D'Angelo Russell için kullanabilmesi amacıyla, 2025-26 sezonundaki oyuncu opsiyonuna karşılık maaşını düşürmeyi kabul etmişti.Dallas cephesi, Irving için gelen takas taleplerini "teşvik etmiyor". Bu yaklaşım, takas dönemine doğru teklifler dinlemeye hazırlanan Anthony Davis konusunda ise tamamen zıt bir tutum oluşturuyor.Mavericks'in kadro yapısında gard bölgesine olan ihtiyaç oldukça belirginken, uzun rotasyonunda ise Anthony Davis, Cooper Flagg, PJ Washington, Daniel Gafford ve Dereck Lively gibi birçok opsiyon bulunuyor. Sağlık durumu olumlu olan ve önümüzdeki üç sezon için toplam 54.4 milyon dolarlık makul bir kontrata sahip olan Daniel Gafford'ın takas olasılığı da masada.Irving, 2024 yılında takımın NBA Finalleri koşusunun en önemli figürlerinden biri olduğu için Mavericks taraftarları tarafından büyük destek görüyor.