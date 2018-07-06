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Mauro Zarate, Boca Juniors'a transfer oldu!

Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors, Watford'un Arjantinli forveti Mauro Zarate'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mauro Zarate, Boca Juniors'a transfer oldu!
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06 Temmuz 2018 16:09
Arjantin ekibi Boca Juniors, Watford ile sözleşmesini fesh eden Mauro Zarate'yi transfer etti.

31 yaşındaki Arjantinli forveti kadrosuna katan Boca Juniors, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.

Kariyerinde Lazio, Inter, West Ham, Fiorentina, Watford gibi takımlarda forma giyen Zarete, son iki sezon kiralık olarak Al Nasr ve Velez Sarsfield takımlarında oynamıştı.

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