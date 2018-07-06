Mauro Zarate, Boca Juniors'a transfer oldu!

Arjantin ekibi Boca Juniors, Watford ile sözleşmesini fesh eden Mauro Zarate'yi transfer etti.
31 yaşındaki Arjantinli forveti kadrosuna katan Boca Juniors, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kariyerinde Lazio, Inter, West Ham, Fiorentina, Watford gibi takımlarda forma giyen Zarete, son iki sezon kiralık olarak Al Nasr ve Velez Sarsfield takımlarında oynamıştı.
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31 yaşındaki Arjantinli forveti kadrosuna katan Boca Juniors, transferi sosyal medya hesabından duyurdu.
Kariyerinde Lazio, Inter, West Ham, Fiorentina, Watford gibi takımlarda forma giyen Zarete, son iki sezon kiralık olarak Al Nasr ve Velez Sarsfield takımlarında oynamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın