Mauro Icardi tedaviyi aksatmıyor

Galatasaray'da Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin tedavi süreci Arjantin'de devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi tedaviyi aksatmıyor
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09 Eylül 2024 10:14
Galatasaray'da Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynanan maçta sakatlık geçiren Mauro Icardi'nin tedavi süreci Arjantin'de devam ediyor.

Milli arada ülkesine giden yıldız oyuncu, Wanda Nara ve çocuklarla bir araya geldi. Burada dinlenme fırsatı bulan Icardi, tedavisini de oluyor.

31 yaşındaki yıldızın 1-1.5 ay içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Mauro Icardi, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.



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