Mauro Icardi'den mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Havalimanındaki karşılama için teşekkür eden Arjatinli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;



"Dün geceki unutulmaz karşılama için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için inanılmaz bir andı. Umarım bana verilen gösterilen sevginin bir kısmını da olsa karşılayabilirim"





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