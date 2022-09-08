Mauro Icardi'den mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Havalimanındaki karşılama için teşekkür eden Arjatinli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Dün geceki unutulmaz karşılama için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için inanılmaz bir andı. Umarım bana verilen gösterilen sevginin bir kısmını da olsa karşılayabilirim"
Havalimanındaki karşılama için teşekkür eden Arjatinli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Dün geceki unutulmaz karşılama için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için inanılmaz bir andı. Umarım bana verilen gösterilen sevginin bir kısmını da olsa karşılayabilirim"
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