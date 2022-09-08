Mauro Icardi'den mesaj

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den mesaj
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08 Eylül 2022 21:01
Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Havalimanındaki karşılama için teşekkür eden Arjatinli golcü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Dün geceki unutulmaz karşılama için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için inanılmaz bir andı. Umarım bana verilen gösterilen sevginin bir kısmını da olsa karşılayabilirim"

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