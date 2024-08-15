Mauricio Pochettino, ABD yolcusu!

Chelsea'den ayrılmasının ardından kulüpsüz olan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, ABD'ye gidiyor.



The Athletic'in haberine göre, Pochettino, ABD Milli Takımı'ndan gelen teknik direktörlük teklifini kabul etti.



Arjantinli teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan ABD'nin turnuvaya hazırlık ve turnuva sürecini yönetecek.



Pochettino için resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU