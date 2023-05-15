Mathias Zanka, Brentford ile uzattı!

Brentford, Mathias Zanka'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mathias Zanka, Brentford ile uzattı!
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15 Mayıs 2023 16:37
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 16:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Brentford'da yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz ekibi, 33 yaşındaki Mathias Zanka'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Zanka, Huddersfield'den 2 milyon euro karşılığında 22019-20 yılları arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertlilerde istediği etkiyi yapamayan Danimarkalı savunmacı 2021 yılında Brentford'a Fenerbahçe'den bedelsiz olarak transfer oldu.


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