08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
0-054'
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
2-051'
08 Eylül
Kosova-İsveç
2-050'
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
3-052'
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
0-153'
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
0-152'
08 Eylül
İsrail-İtalya
1-150'
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
0-0DA

Martinez'den Ronaldo'ya övgü!

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Martinez'den Ronaldo'ya övgü!
Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Ronaldo'nun performansıyla ilgili konuşan Martinez, "Ronaldo, milli takıma ilk kez katılan bir futbolcu gibi." dedi.

"Ronaldo'nun kariyerindeki nihai hedefi Dünya Kupası mı?" sorusuna cevap veren Martinez, "Hedef, her gün elinden gelenin en iyisini yapmak. Ronaldo, bir kazanan ve her gün en iyisi olmak istiyor." yanıtını verdi.

Portekiz Milli Takımı ile 222 maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 140 kez ağları havalandırdı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, ülkesi Portekiz ile 2 kez UEFA Uluslar Ligi'ni ve bir kez Avrupa Şampiyonası'nı (2016) kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
