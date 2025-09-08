Martinez'den Ronaldo'ya övgü!

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.



Ronaldo'nun performansıyla ilgili konuşan Martinez, "Ronaldo, milli takıma ilk kez katılan bir futbolcu gibi." dedi.



"Ronaldo'nun kariyerindeki nihai hedefi Dünya Kupası mı?" sorusuna cevap veren Martinez, "Hedef, her gün elinden gelenin en iyisini yapmak. Ronaldo, bir kazanan ve her gün en iyisi olmak istiyor." yanıtını verdi.



Portekiz Milli Takımı ile 222 maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, 140 kez ağları havalandırdı. 40 yaşındaki yıldız futbolcu, ülkesi Portekiz ile 2 kez UEFA Uluslar Ligi'ni ve bir kez Avrupa Şampiyonası'nı (2016) kazandı.



