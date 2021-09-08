Martinez: 'Beşiktaş, Batshuayi için harika bir seçim'

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Michy Batshuayi'nin Beşiktaş'a transferini değerlendirdi.



Romelu Lukaku'nun yokluğunda Batshuayi'nin iki seçenekten biri olduğunu söyleyen Martinez, "Tüm oyuncularım oynamaya hazır olmalı. Michy de her an oynayacağını bilmeli. Diğer aday ise Benteke." ifadelerini kullandı.



Batshuayi'nin Beşiktaş'a transferini yorumlayan Martinez, "Michy'nin milli takımda oynama sebeplerinden biri sistemimize tam olarak uyuyor olması. Ayrıca, Beşiktaş'a transfer olarak en doğru seçimi yaptı. Michy'nin Beşiktaş'ta oynadığı ilk maçı seyrettim. Takımına hemen adapte olduğunu gördüm. Ki önceki kulüplerinde uyum sağlaması çok zaman almıştı. Michy, Beşiktaş'ta en iyi form durumunu yakalayacaktır ve önümüzdeki dönemde en iyi Michy Batshuayi'yi göreceğimize dair hiçbir şüphem yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



CHELSEA, 39 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ



Standard Liege altyapısından çıkıp Marsilya'da çok başarılı olan ve 39 milyon euro bonservis bedeliyle 2018 yazında Chelsea'ye transfer olan Batshuayi, ardından Dortmund, Valencia ve Crystal Palace'a transfer oldu ancak Marsilya'daki performansını tekrarlayamadı.



Michy Batshuayi, son olarak bu yaz Chelsea'den Beşiktaş'a kiralandı.



