Mario Lemina'nın evine silahlı soygun!

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takım kampında bulunduğu sırada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi.

, Fotoğraf; AA
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Mario Lemina'nın evine silahlı soygun!
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11 Ekim 2021 10:57
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan 3 kişinin zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği bildirildi.

Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.


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