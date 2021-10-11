Mario Lemina'nın evine silahlı soygun!

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan 3 kişinin zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği bildirildi.
Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.
Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan 3 kişinin zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği bildirildi.
Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.