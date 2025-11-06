05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Mario Lemina: "Galatasaray'ın felsefesi her maçı kazanmak"

Ajax galibiyetinin ardından konuşan Galatasaraylı Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

calendar 06 Kasım 2025 02:12
Haber: Sporx.com

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından Galatasaray'dan Mario Lemina açıklamalarda bulundu.
 
Gabonlu yıldız, "9 puan ne hayal ettiriyor Şampiyonlar Ligi'nde?" sorusunuza üzerine, "Şu anda çok mutluyuz. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Tüm maçları tek tek oynayıp kazanmak istiyoruz. Galatasaray'ın felsefesi bu. En sonunda bu hikayenin nereye varacağını göreceğiz." cevabını verdi.
 
Devler Ligi'ne kötü başladıklarını belirten Lemina, "Kötü başladık Frankfurt'ta. Bunun belirli sonuçları oldu. Daha fazla birlikte çalışmamız gerektiğinin farkına vardık. Bunun üzerine giderek yeni bir seri yakaladık." ifadelerini kullandı.
 
Önceki Galatasaray dönemi hakkında konuşan Lemina, "Galatasaray'dan ayrıldığımda kötü bir Şampiyonlar Ligi macerası geçmişti. Benim için zor bir süreç geçmişti. Şimdi hikayenin iyi tarafına yakınım ve umarım bunu en iyi şekilde sonuçlandıracağız." dedi.
 
Hayallerinin Şampiyonlar Ligi'ni en iyi şekilde tamamlamak olduğunu dile getiren Lemina "Gittiğimde covid dönemiydi ve şampiyon olamadık. Geçen sene şampiyon olduk ve kupayı aldık. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde iyi gidiyoruz. Hayallerimiz burayı en iyi şekilde tamamlamak." şeklinde konuştu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
