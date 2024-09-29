Manuel Neuer: 'Güvenimiz yerine geldi'

Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, çarpıcı açıklamalar yaptı.



Manuel Neuer yaptığı açıklamada, "Güvenimiz tekrar yerine geldi. Hangi takıma karşı oynarsak oynayalım nefes almalarına izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Kompany'nin takıma etkisinden bahseden Alman file bekçisi, "Vincent Kompany'nin etkisi sahada da hissediliyor. Aramızda çok iyi bir bağ oluştu. Artık bir takım gibi oynuyoruz." şeklinde konuştu.



Sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Neuer, 2011 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor.



