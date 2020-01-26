İngiltere Federasyon Kupası Dördüncü Tur maçında Tranmere ile Manchester United karşı karşıya geldi. Prenton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 6-0'lık skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Harry Maguire, 13. dakikada Diogo Dalot, 16. dakikada Jesse Lingard, 41. dakikada Phil Jones, 45. dakikada Anthony Martial ve 56. dakikada penaltıdan Mason Greenwood attı.
Bu galibiyetle birlikte Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.
Manchester United, 29 Ocak Cumartesi günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
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Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Harry Maguire, 13. dakikada Diogo Dalot, 16. dakikada Jesse Lingard, 41. dakikada Phil Jones, 45. dakikada Anthony Martial ve 56. dakikada penaltıdan Mason Greenwood attı.
Bu galibiyetle birlikte Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.
Manchester United, 29 Ocak Cumartesi günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
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