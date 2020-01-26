MANU, çok farklı turladı!

Manchester United, Federasyon Kupası'nda Tranmere'yi farklı mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; manutd.com/
MANU, çok farklı turladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2020 20:00
İngiltere Federasyon Kupası Dördüncü Tur maçında Tranmere ile Manchester United karşı karşıya geldi. Prenton Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 6-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Harry Maguire, 13. dakikada Diogo Dalot, 16. dakikada Jesse Lingard, 41. dakikada Phil Jones, 45. dakikada Anthony Martial ve 56. dakikada penaltıdan Mason Greenwood attı.

Bu galibiyetle birlikte Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester United, 29 Ocak Cumartesi günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için