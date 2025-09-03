Manisa Basket'te Pereira'nın şampiyonluk sevinci

Manisa Basket'in yeni transferi Maozinha Pereira, Brezilya Milli Takımı formasıyla FIBA Americup 2025'te şampiyonluğa ulaştı.

calendar 03 Eylül 2025 15:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa Basket'te Pereira'nın şampiyonluk sevinci
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in yeni transferlerinden Maozinha Pereira, ülkesi Brezilya Milli Takımı formasıyla FIBA Americup 2025'te şampiyonluk yaşadı.

Brezilya finalde Arjantin'i 55-47 mağlup edip kupaya ulaşırken Pereira maçta süre almadı.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa Basket'te yönetim kurulu üyeleri Sema Görgülü Olça, Ender Yüksel, Yusuf Köseli, Alper Ayan ve Mesut Köse takımın antrenmanına ziyarette bulundu.
