Manisa Basket'in renkleri değişti

Basketbol Süper Ligi'nde yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan çıkıp şirketleşerek isim değişikliğine giden Manisa Basket, logosunu ve renklerini de değiştirdi.
Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirildi. Yeni renklerle yeni logo da görücüye çıktı.
Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak kulüp, lig maratonu öncesi 7 hazırlık maçı yapacak. Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getirip kadrosunu 12 yeni transferle tepeden tırnağa değiştiren Manisa Basket, 31 Ağustos'ta İzmir'de Karşıyaka, 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.
Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi, 13 Eylül'de Büyükçekmece'yle rakip olacak Manisa, 20 Eylül'de Fenerbahçe, 26 Eylül'de ise Tofaş'la rakip olacak.
Özel bir firmaya devredilen kulübün yeşil-beyaz olan renkleri siyah-beyaz-kırmızı olarak değiştirildi. Yeni renklerle yeni logo da görücüye çıktı.
Maçlarını yine Manisa Muradiye Spor Salonu'nda oynayacak kulüp, lig maratonu öncesi 7 hazırlık maçı yapacak. Antrenörlüğe Ozan Bulkaz'ı getirip kadrosunu 12 yeni transferle tepeden tırnağa değiştiren Manisa Basket, 31 Ağustos'ta İzmir'de Karşıyaka, 5 Eylül'de Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.
Denizli'deki turnuvada 12 Eylül'de Merkezefendi Belediyesi, 13 Eylül'de Büyükçekmece'yle rakip olacak Manisa, 20 Eylül'de Fenerbahçe, 26 Eylül'de ise Tofaş'la rakip olacak.
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