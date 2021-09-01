Manchester United'dan Ronaldo başvurusu!

Manchester United, Premier Lig yönetimine Cristiano Ronaldo'nun ikonik forma numarası 7'yi giymesi için özel bir izin talebinde bulundu.



Premier Lig talimatlarında açıkça belirtilen kurala göre; bir oyuncunun forma numarası, kulüpten ayrılmadığı sürece sezon boyunca değiştirilemez. Manchester United'da 7 numaralı formanın sahibi Edinson Cavani, seve seve Ronaldo'ya bu numarayı vereceğini belirtti.



İZİN VERİLMEZSE POTANSİYEL NUMARALARI



Ancak, Premier Lig yönetiminin izni olmazsa Ronaldo, boşta olan forma numaralarından birini tercih etmek zorunda kalacak.



Şu an Manchester United'da sırasıyla 12, 15, 21, 24, 28, 30, 32, 33 şeklinde devam ediyor. Premier Lig'in izni olmazsa Ronaldo, bu forma numaralarından birini terletecek.



SON GÜN CAVANI GİDEBİLİRDİ



Öte yandan, transferin son gününde Edinson Cavani'yi Barcelona'ya öneren Manchester United olumsuz cevap aldı. Barcelona yönetimi, Sevilla'dan Luuk De Jong'u tercih ettiği belirtildi. Bu transfer gerçekleşseydi herhangi bir sorun olmadan Ronaldo 7 numaralı formayı terletecekti.



"BENCE LİG BUNA İZİN VERECEK"



Manchester United kalecisi Lee Grant talksport'a yaptığı açıklamada, "Eğer Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca giydiği numarayı ben taşısaydım verirdim. Sorun şu ki lig buna izin verecek mi? Kurallar bunu kısıtlıyor diye biliyorum. Burada çok özel bir durum var ve Premier Lig yönetiminind e buna izin vereceğini düşünüyorum. 7, Cristiano'nun markası olmuş durumda. Bu tip markaların, lige de güç katacağını düşünüyorum. Bence lig yönetimi de bunu gözetip izin verecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



