Premier Lig ekiplerinden'nin başkanı K, Lionel Messi hakkında itiraflarda bulundu.Khaldoon Al Mubarak, katıldığı bir konuşmadasorusunacevabını verdi.City'nin başkanı, ''Messi'ye Barcelona'dan kazandığının 3 katı teklif yaptık ama reddetti. Guardiola'dan Messi ile konuşmasını bile istedik ama tüm tekliflerimize rağmen Messi kabul etmedi.'' sözlerini kullandı.