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Manchester City'den Lionel Messi itirafı!

Manchester City Başkanı Khaldoon al Mubarak, Lionel Messi'ye transfer teklifinde bulunduklarını itiraf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manchester City'den Lionel Messi itirafı!
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13 Ekim 2018 17:21
Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin başkanı Khaldoon Al Mubarak, Lionel Messi hakkında itiraflarda bulundu.

Khaldoon Al Mubarak, katıldığı bir konuşmada ''İsteyip de alamadığınız futbolcu kim?'' sorusuna ''Messi'' cevabını verdi.

''BARÇA'DAN KAZANDIĞININ 3 KATI TEKLİF ETTİK''

City'nin başkanı, ''Messi'ye Barcelona'dan kazandığının 3 katı teklif yaptık ama reddetti. Guardiola'dan Messi ile konuşmasını bile istedik ama tüm tekliflerimize rağmen Messi kabul etmedi.'' sözlerini kullandı.

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