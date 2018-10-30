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Manchester City, Londra'da tek attı, 3 aldı!

Premier Lig'de 10. haftada Manchester City deplasmanda Tottenham'ı 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, Londra'da tek attı, 3 aldı!
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30 Ekim 2018 00:54
Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Riyad Mahrez ile öne geçen Manchester City devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 26'ya yükseltti. Tottenham ise 21 puanda kaldı.

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