Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Riyad Mahrez ile öne geçen Manchester City devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 26'ya yükseltti. Tottenham ise 21 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Riyad Mahrez ile öne geçen Manchester City devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıdan gol sesi çıkmadı ve Manchester City deplasmanda Tottenham'ı tek golle mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 26'ya yükseltti. Tottenham ise 21 puanda kaldı.
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