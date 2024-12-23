Manchester City'den Kudus'e 80 milyon euro!

Manchester City, West Ham United forması giyen Muhammed Kudus için 80 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'den Kudus'e 80 milyon euro!
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23 Aralık 2024 13:41
Manchester City, kötü gidişat sonrası transferde kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Tüm kulvarda oynadığı son 12 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Pep Guardiola'nın ekibi, West Ham United'dan Muhammed Kudus ile ilgileniyor.

80 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fichajes'te yer alan habere göre, Manchester City'nin Ganalı futbolcu için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

West Ham United'ın 24 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği ancak 80 milyon euro'luk bir teklif gelmesi durumunda bunun kulüp için reddedilemez olduğu kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

On numara ve ve kanatlarda oynayabilen Kudus, bu sezon West Ham United'da forma giydiği 14 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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