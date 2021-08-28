Manchester City, Arsenal'i bozguna uğrattı!

📍 Man City 5-0 Arsenal



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Bu sezon oynadığı ilk üç Premier Lig maçında gol atamayan Arsenal (3M), daha önceki 117 lig sezonunun sadece ikisinde ilk üç karşılaşmasını da boş geçmişti



•1904/05

•1953/54

•2020/21 pic.twitter.com/g6Z3merPDW



— Sporx (@sporx) August 28, 2021

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, Arsenal'i ağırladı.Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada İlkay Gündoğan, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 12 ile 84. dakikalarda Ferran Torres kaydetti.Arsenal'de Granit Xhaka, 35. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Bu sonucun ardından Manchester City, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Arsenal ise 3'te 0'la sezona başladı ve son sırada yer aldı.Manchester City, gelecek hafta Leicester City deplasmanına konuk olacak. Arsenal ise Norwich'i ağırlayacak.Arsenal ile oynadığı son 12 Premier Lig maçını kaybetmeyen Manchester City (9G 2B), Pep Guardiola göreve geldikten sonra oynanan 11 karşılaşmadan 31 puan çıkardı.Bu sezon oynadığı ilk üç Premier Lig maçında gol atamayan Arsenal (3M), daha önceki 117 lig sezonunun sadece ikisinde ilk üç karşılaşmasını da boş geçmişti. (1904/05 & 1953/54).Manchester City ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçını da kaybeden Arsenal, lig tarihinde hiçbir rakibine karşı daha uzun bir mağlubiyet serisi yaşamadı. Premier Lig'de "son şampiyon" unvanına sahip takımlara konuk olduğu son 17 maçın sadece birini kazanabilen Arsenal (6B 10M), tek galibiyetini Ocak 2015'te Manchester City'yi 2-0 yenerek aldı.