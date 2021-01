Malone, Zion için: "21-22 yaşında çocuksun, yorulmaman lazım!"

Eski Utah Jazz yıldızı Karl Malone, New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın forma girmesi gerektiğini söyledi.



Malone, Knuckleheads Podcast'in son bölümünde eski NBA oyuncuları Darius Miles ve Quentin Richardson ile, New Orleans'ın yükselen yıldızının tam potansiyeline ulaşmak için ne yapması gerektiğini açıkladı:



"Beyler, öncelikle Zion Williamson'ı çok severim. Ve tam potansiyeli nasıl olacak, hiç bilemeyebiliriz. Yaklaşık sekiz ay önce, Lousiana State Üniversitesi çıkışlı Glen 'Big Baby' Davis, Zion hakkında bir yorum yapmıştı. Ve demişti ki 'Söyleyeceğim şey başımı belaya sokacak. Herkesin Zion'ı sevdiğini biliyorum ve ben de onu seviyorum. Ama Zion benim sahip olduğum vücut tipine sahip.'



Glen kendinden bahsediyordu ve 'Zion forma girmezse, tam potansiyelini asla göremeyiz' demişti. Ve bunun için çok eleştirilmişti. Lakin Zion'ın her maç 40 dakika sahada kalması gerekiyor. 21-22 yaşında çocuksun, yorulmaman lazım."