Mahmoud Dahoud'un yeni adresi Premier Lig!

Premier Lig ekibi Brighton, Borussia Dortmund forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mahmoud Dahoud'u kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mahmoud Dahoud'un yeni adresi Premier Lig!
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12 Mayıs 2023 18:34
Borussia Dortmund'un başarılı oyuncusu Mahmoud Dahoud'un geleceği netlik kazanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Brighton, Mahmoud Dahoud ile anlaşmaya çok yakın.

Alman ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'i kendisi için bir sıçrama olarak gördüğü için Brighton'a gitme kararı aldığı aktarıldı.

Suriye asıllı Alman futbolcu, önümüzdeki haftalarda bonservisini alarak İngiliz ekibine imza atması bekleniyor.

Ayrıca, oyuncuya Serie A'dan da birçok takımın talip olduğu kaydedildi.

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