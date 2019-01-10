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Maccabi FOX zorlandı ama kazandı

Maccabi Tel Aviv, THY EuroLeague'in 17. haftasında Buducnost VOLI'yi 81-76 mağlup ederken, bu sezonki 6. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Maccabi FOX zorlandı ama kazandı
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10 Ocak 2019 00:01
THY EuroLeague'in 17. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv, sahasında Buducnost VOLI'yi konuk etti. Mücadele sonunda Maccabi Tel Aviv rakibini 81-76 mağlup etmeyi başardı.

Maccabi bu sonuçla EuroLeague'deki 6. galibiyetini alırken, Buducnost VOLI 14. yenilgisini aldı.

EuroLeague'in 18. haftasında Maccabi deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Buducnost VOLI ise bir sonraki maçında sahasında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

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