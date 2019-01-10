THY EuroLeague'in 17. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv, sahasında Buducnost VOLI'yi konuk etti. Mücadele sonunda Maccabi Tel Aviv rakibini 81-76 mağlup etmeyi başardı.Maccabi bu sonuçla EuroLeague'deki 6. galibiyetini alırken, Buducnost VOLI 14. yenilgisini aldı.EuroLeague'in 18. haftasında Maccabi deplasmanda CSKA Moskova ile karşılaşacak. Buducnost VOLI ise bir sonraki maçında sahasında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.