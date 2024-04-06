MAÇ ÖZETİ: Olimpia Milano 90-75 Virtus Bologna

THY EuroLeague 33. hafta maçında Olimpia Milano ile Virtus Bologna karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı ev sahibi ekip Olimpia Milano 90-75 kazandı.



Milano'da Nikola Mirotic 18 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı. Bologna'da Tornike Shengelia'nın 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi.



Bu sonuçla birlikte 17. galibiyetini alan Milano, play-in yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Bologna ise 15 galibiyette kalarak play-in şansını zora soktu.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



