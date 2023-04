Luis Nani'den Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Luis Nani, Fenerbahçe kulüp televizyonuna konuştu.



Nani yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Stadyumu'na gelmek, evime dönmek çok büyük bir mutluluk. Fenerbahçe benim için her zaman özel." dedi.



Fenerbahçe'ye transfer olduğu döneme değinen Portekizli efsane, "Havalimanında taraftarların beni karşılamasını hiçbir zaman unutmuyorum. Benim için çok özel anlardı. Zaten bir oyuncu, böyle karşılandığı zaman, çok iyi karşılık vermek ister. Ben de bunu yapmaya çalıştım." şeklinde konuştu.



Nani, "Fenerbahçe'nin başarısını daima isteyen birisiyim" ifadelerini kullandı.



Portekizli oyuncu ayrıca, "Şu an için her şey mümkün. Fenerbahçe harika oyunculardan kurulu bir takım. Aynı zamanda harika bir teknik adama sahip. Türkiye ligi, çok rekabetçi bir lig. Şu anda Galatasaray iyi gidiyor. Bu akşam oynayacağımız maçı şüphemiz kazanmak durumundayız onların üzerindeki baskıyı arttırmak için. Başarı, şampiyonluk mümkün Fenerbahçe için. Ama bunun için istikrarlı bir şekilde devam etmek gerekiyor. Fenerbahçe, istikrarlı bir şekilde devam ederse şampiyonluk şansı fazlasıyla yüksek." diye konuştu.





