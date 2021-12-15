Luca Toni: "Juventus, Ronaldo'nun yokluğunu telafi edemedi"

İtalya'nın efsane golcülerinden Luca Toni, Juventus'un performansı için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Luca Toni: 'Juventus, Ronaldo'nun yokluğunu telafi edemedi'
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15 Aralık 2021 20:17
İtalya'da Fiorentina ve Juventus formaları giymiş olan eski futbolcu Luca Toni, Juventus'un Cristiano Ronaldo'nun ayrılığından etkilendiğini açıkladı.

Juventus'un Ronaldo'nun yerini dolduracak hamleleri yapmadığını söyleyen Toni, "Ronaldo'nun olmaması kayıpları getirdi, başka bir açıklaması yok. Ronaldo, Juventus'ta birçok gol attı, büyük bir sorumluluk aldı. Juventus, Ronaldo'nun ayrılığı sonrası iyi oyuncuları kadrosuna katamadı. Kalan futbolcular da gol ve sorumluluk açısından onun yokluğunu telafi edemedi. Geçen yıldan daha kötüler." dedi.

Ronaldo, Juventus'ta oynadığı 134 karşılaşmada 101 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.


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