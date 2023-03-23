Louis Saha: 'Weghorst, Kane kalitesinde değil'

Manchester United'ın efsane ismi Louis Saha, Harry Kane'in İngiliz devine transfer olmasını istiyor.



Saha yaptığı açıklamada, "Manchester United Premeir Lig'i kazanmak istiyorsa Harry Kane onlara bu konuda yardımcı olabilecek bir kişidir." dedi.



Weghorst'un Kane kalitesinde olmadığını söyleyen eski oyuncu, "Weghorst'a saygı duyuyorum ama Kane kalitesine sahip biri değil ve eminim Kane, her hafta Rashford ile oynamak isteyecektir." ifadelerini kullandı.



Saha ayrıca, "Uzun süre Tottenham'a sadık kaldı. Onlar için harika işler yaptı. Sadakatini de kanıtladı. Onun bir Tottenham taraftarı olması kimse için sorun olmaz. O kupaları hak ediyor ve ManU onun için en iyi seçenek." diyerek sözlerini noktaladı.





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