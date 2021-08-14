Lorient, Monaco'yu adeta şokladı!

Fransa Ligue 1'de ikinci hafta karşılaşmasında Lorient, Monaco'yu ağırladı.
Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Lorient'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Moffi kaydetti.
Bu sonucun ardından Lorient, puanını 4'e yükseltti. Monaco ise 1 puanda kaldı.
Lorient, gelecek hafta Montpellier'i konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.
Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Lorient'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Moffi kaydetti.
Bu sonucun ardından Lorient, puanını 4'e yükseltti. Monaco ise 1 puanda kaldı.
Lorient, gelecek hafta Montpellier'i konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.