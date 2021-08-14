Lorient, Monaco'yu adeta şokladı!

Fransa Ligue 1'de ikinci hafta mücadelesinde Lorient, konuk ettiği Monaco'yu 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Lorient, Monaco'yu adeta şokladı!
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14 Ağustos 2021 00:09
Fransa Ligue 1'de ikinci hafta karşılaşmasında Lorient, Monaco'yu ağırladı.

Moustoir Stadyumu'nda oynanan müsabaka Lorient'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Moffi kaydetti.

Bu sonucun ardından Lorient, puanını 4'e yükseltti. Monaco ise 1 puanda kaldı.

Lorient, gelecek hafta Montpellier'i konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.


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