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Liverpool Robertson'ın sözleşmesini uzattı

Liverpool, İskoç sol bek Andy Robertson'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Kaynak: AA
Liverpool Robertson'ın sözleşmesini uzattı
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17 Ocak 2019 23:58
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İskoç sol bek Andy Robertson'ın sözleşmesini uzattı.

Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Robertson ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sözleşmenin 2024'e kadar süreceği öne sürüldü.

Hull City'den 2017'de 8 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Robertson, bu sezon Liverpool'da 26 maça çıktı.

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