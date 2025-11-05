Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti.Liverpool taraftarları, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan ve Real Madrid'e giden Trent Alexander-Arnold'a tepki gösterdi.İngiliz taraftarların tepki gösterdiği bir diğer futbolcu milli yıldızımız Arda Güler oldu.Arda Güler'in tepki görmesinin Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile yaşadığı olay olduğu öne sürüldü.Arda Güler ve Szoboszlai, mart ayında oynanan Türkiye - Macaristan maçlarının ardından gerginlik yaşamıştı.Arda Güler ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve Arda Güler, daha sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.Milli futbolcu, maçın ardından, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." demişti.Szoboszlai ise maçın ardından Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yaptı ve genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon 1088 dakika süre almasına göndermede bulundu.Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.