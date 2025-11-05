04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-386'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-083'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-178'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-085'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-185'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-181'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-081'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-070'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-169'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-070'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-068'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-069'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-262'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-171'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-169'

Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!

Liverpool taraftarları, Real Madrid maçında eski futbolcuları Trent Alexander-Arnold ile birlikte milli futbolcumuz Arda Güler'e tepki gösterdi.

calendar 04 Kasım 2025 23:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Liverpool taraftarları, yaz transfer döneminde takımdan ayrılan ve Real Madrid'e giden Trent Alexander-Arnold'a tepki gösterdi.

İngiliz taraftarların tepki gösterdiği bir diğer futbolcu milli yıldızımız Arda Güler oldu.


NELER OLDU?

Arda Güler'in tepki görmesinin Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai ile yaşadığı olay olduğu öne sürüldü.

Arda Güler ve Szoboszlai, mart ayında oynanan Türkiye - Macaristan maçlarının ardından gerginlik yaşamıştı.

Arda Güler ve Szoboszlai, maç içerisinde orta sahada bir tartışma yaşamış ve Arda Güler, daha sonra Macar futbolcuya, "Sus" işareti yapmıştı.

Milli futbolcu, maçın ardından, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." demişti.

SZOBOSZLAI'DEN PAYLAŞIM

Szoboszlai ise maçın ardından Arda Güler'le ilgili bir paylaşım yaptı ve genç yıldızın Real Madrid'de bu sezon 1088 dakika süre almasına göndermede bulundu.

Arda Güler, Szoboszlai'nin bu göndermesine cevap verdi. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yeterli değil mi?" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.