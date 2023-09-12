Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın, Miami Heat dışında başka bir takıma takas edilmesi durumunda antrenman kampına katılmayacağı iddia edildi.



Lillard ve menajeri, yıldız oyuncunun kariyerinin bir sonraki bölümünde yalnızca Miami'de yer almak istediğini açıkça ortaya koymuştu.



The Athletic'ten Shams Charania'nın belirttiği üzere Lillard bu tutumunun arkasında durarak, Heat dışında başka bir yerde takaslanması durumunda antrenman kampına rapor vermeyeceğini bildirdi:



"Portland ve Miami'nin önümüzdeki iki buçuk hafta içinde başlayacak olan antrenman kampı öncesi yeniden iletişime geçmelerini bekliyoruz. Gerçekten, bu noktada Damian Lillard'ın teoride sadece iki antrenman kampına katılacağı söyleniyor: Portland ve Miami.



Yani eğer Toronto gibi bir takım Damian Lillard'ı takaslayacak olursa, Lillard'ın rapor bile vereceğine inanmıyorum. Dame eğer Toronto ya da bu konuda gerçekten şansını denemek isteyen herhangi bir takıma gönderilmiş olursa, takas talebi hala geçerli olacaktır.



Sanırım ligdeki takımlar, Damian Lillard gibi 33 yaşındaki ve önümüzdeki dört sezon için kontratında 216 milyon dolar alacağı olan bir adamın kendi kadrolarına katıldıktan hemen sonra takas istemesinin ideal olmadığını anladılar."



Daha önce NBA'den halka açık takas konuşmaları ile ilgili uyarı almış olan Lillard, bu konuda çıkan her haberle lig yönetiminden büyük bir ceza almakla karşı karşıya.



