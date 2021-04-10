Levent Şahin'den Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa'ya tepki

Arda Turan: "Kırmızı kart yok. Yer çekiminden dolayı olmuş" pic.twitter.com/SLc8f4X5G2



— Sporx (@sporx) April 10, 2021

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da antrenör Levent Şahin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Yedlin'in sakatlığıyla ilgili konuşan Şahin, "20. dakikada mesajı aldık. Yedlin şu an hastaneye gidiyor, kırık şüphesiyle... Burada maçla ilgili mesajı aldık." dedi.Mücadeledeki hakem yönetimini eleştiren Levent Şahin, "20. dakikadan itibaren Riva'daki hakemlerle seste ve görüntüde bir problem oldu sanırım. Uzaktan, yakından iyi niyeti olmayan hakem grubuyla karşılaştık. Bahane değil ama oyunun sonucunu etkilediler. Futbol ve oyun adına üzgünüm." ifadelerini kullandı.Basın toplantısında da hakem kararlarını eleştiren Levent Şahin "İnsanlar hata yapabilir. Ancak hata ile niyeti ayırmak farklı bir şey. Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı."Fark kapanır mı?" sorusuna yanıt veren Levent Şahin "Galatasaray'ın olduğu yerde her şey olur. Biz kendimize düşeni yapacağız ama umarım dış etkenler, müdahale etmez." ifadelerini kullandı.