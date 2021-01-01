LeBron, Warriors'a karşı neden yalnızca 24 dakika oynadı?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, dün gece Golden State Warriors karşısında sezonda en düşük miktarı olan 24 dakika oynaması hakkında konuştu.



36 yaşındaki LeBron, 43 dakika ortalamayla sahada kaldığı üç maçlık bir süreç sonrası, dün gece Warriors'a karşı bir mola verebilmiş ve sezon ortalamasının 10 dakika az miktarında, 24 dakika sahada kalarak Lakers'ı galibiyete taşımıştı.



LeBron, maçtan sonra muhabirlere bu durumla ilgili şunları söyledi:



"Duruma göre değerlendirme yapmak gerekiyor. Bu gece galibiyeti alabildiğimiz için, birçok pivotumuz çok uzun dakika oynamamıştı. Evet, bu yıl oynadığımız pek çok uzatmalı maç nedeniyle çok fazla dakika oynamıştık. Elinizden geldiğince fırsattan istifade etmeniz gerekiyor. 48 dakika oynayacakmış gibi hazırlanmanız ve oyunun kendi kendisini dikte etmesine izin vermeniz lazım. Bu gece buna gerek olmadı. Kendi adıma, 48'in yarısında kaldım ve bunu sorun etmedim. Şimdi Salı günü için hazırlanmaya başlama zamanı."



