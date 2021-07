LeBron'un filmlerde oynamak için ilham kaynağı neydi?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, uzun metrajlı filmlerde oynaması için kendisine nelerin ilham verdiğini açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmi 'Space Jam: A New Legacy' ile tekrar gündeme oturan LeBron, 'Smarless' isimli podcast'te yaptığı bir söyleşide, eğlence dünyasından nasıl ilham aldığını şöyle anlattı:



"Çocukken, ilham sadece spor figürlerimden değil, izlediğim dizilerden de geliyordu. Her zaman 'Keşke Bel-Air'in Yeni Prensi ben olsaydım', ya da keşke 'Akron Ohio'nun Yeni Prensi ben olsaydım' derdim. Bazen belirli filmlerde, aksiyon filmlerinde rol alan o adam olmak isterdim.



İlhamım, bunları seyretme tutkumdan geliyor. Tabii ki biraz da, çocuk olarak bir ilham kaynağı bulmaya istekli olmakla da alakalıydı. Ve buna her zaman saygıyla yaklaştım."



LeBron, daha önce 2015 yılında Trainwreck isimli filmde de rol almıştı.