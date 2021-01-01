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LeBron: "KOVID-19 aşısı olursam, bunu gizli tutarım"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, KOVID-19 aşısını olması durumunda bunu gizli tutacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, KOVID-19 aşısını olması durumunda bunu gizli tutacağını söyledi.

LeBron, USA Today'e bu konuyu "gizli" ve "aile içinde" tutmayı seçeceğini belirtti:

"Bu, benim ailemle aramızda yapacağımız bir konuşma. Bunu hemen hemen gizli tutacağımı söyleyebilirim. Tabii ki Adam'ın (Silver) aşı hakkında yorumlarını gördüm. Ancak bunun gibi şeyler için bir karar aldığınızda, bu sizinle aileniz arasında bir sohbettir. Ben öyle tutacağım."

Silver, NBA'in kimseden özellikle KOVID-19 aşısı yaptırmasını talep etmeyeceğini, ancak "çoğu oyuncunun" eninde sonunda bunu yapmayı seçeceğine inandığını açıklamıştı.


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