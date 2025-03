NBA efsanesi Michael Jordan, LeBron James'in çocukluk idolü olmaktan çıkıp, artık kariyeri en çok onunla kıyaslanan bir basketbol figürüne dönüştü.



Los Angeles Lakers süperstarı James, The Pat McAfee Show programındaki kapsamlı röportajında, Jordan ile mevcut ilişkisi hakkında konuştu ve aralarındaki dinamiğin iyi olduğunu belirtse de aralarında bir mesafe olduğunu kabul etti.



"Konuşmuyoruz" diyen James, Indianapolis yakınlarındaki McAfee stüdyosunda çekilen 75 dakikalık röportajda, bunun nedenini şu sözlerle açıkladı:



"Çünkü hâlâ oynuyorum. Hâlâ oynuyorum ve şu an tamamen işime odaklanmış durumdayım."



Los Angeles Lakers yıldızı, emekli olduktan sonra Jordan ile bir bağ kurma ihtimali sorulduğunda, bunun mümkün olabileceğini düşündüğünü söyledi. James, Kobe Bryant ile olan ilişkisini örnek göstererek şunları ekledi:



"Ben ve Kobe, onunla da aslında gerçek bir ilişkimiz yoktu. 2008 ve 2012 Olimpiyat takımlarında beraberdik, harika bir ilişkimiz oldu ama bu hep rekabete dayalıydı. O Batı'da, ben Doğu'daydım. 2009'da Orlando'yu geçebilseydik ve NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelseydik belki farklı olurdu."



James, Bryant ile olan ilişkisinin, efsane ismin 2016'daki emekliliğinden sonra gelişmeye başladığını ve 2018'de Lakers'a transfer olmasıyla daha da derinleştiğini belirtti.



"İşte o zaman ilişkimiz gerçekten çok iyi hale geldi. Beni aradı ve 'Kardeşim, Los Angeles'ta neye ihtiyacın olursa ben buradayım. Artık bir Lakers oyuncususun, ailemizin bir parçasısın' dedi. Sonrasında birçok kez konuştuk. Onu maçlarımıza geldiğinde gördünüz zaten... Ve ben Philadelphia'da onu geçerek skorer listesinde üst sıraya çıktığımda attığı tweet benim için çok anlamlıydı: 'Devam et. Oyunu dönüştürmeye devam et.'"



"ONU HEPİMİZ TANIYORUZ..."



LeBron James ve Michael Jordan, 2022 NBA All-Star Maçı'nda, ligin 75. yıl dönümü onuruna düzenlenen tören sırasında samimi bir şekilde kucaklaşmıştı.



"Bu gerçekten harikaydı. Tam anlamıyla karşılıklı saygı ve hayranlıktı. Neticede ben 23 numarayı MJ sayesinde giyiyorum. O, Akron, Ohio gibi pek fazla ilham kaynağı olmayan bir yerden gelen bir çocuğa ilham verdi."



Ancak James, 40 yaşında olmasına rağmen hâlâ aktif bir oyuncu olduğu ve NBA kariyerini Jordan'ın rekorlarına daha da yaklaştırmaya devam ettiği sürece, bu ilişkinin değişmesini beklemediğini dile getirdi.



"Bunun tamamen hâlâ oynamamla ilgili olduğunu düşünüyorum", diyen James, sözlerini şöyle noktaladı:



"Ve hepimiz MJ'in kim olduğunu biliyoruz. Onu kişisel olarak tanımasanız bile, tarihin en acımasız rekabetçileri arasında olduğunu bilirsiniz. Ben hala sahada olduğum ve onun 23 numarayı taşıyan birini görmek zorunda kaldığı sürece, her seferinde adım onunla birlikte anıldığı sürece, o ilişkiyi kurmak için biraz daha beklememiz gerekecek."