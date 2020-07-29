TRANSFER İÇİN AÇIKLAMALAR

Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Süper Lig'de takımların gözdesi olurken, İtalya'da da yakından izleniyor!Çizme basınında yer alan habere göre;Bakasetas'ın bonservisineTuruncu yeşilliler Merih Demiral'dan 8 milyon euro ve Emre Akbaba'nın bonservisinden de 4 milyon euro alarak önemli rakamları kasasına koymuştu.Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis de konu hakkında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "yorumunda bulunmuştu27 yaşındaki Anastasios Bakasetas bu sezon Alanyaspor'da 4