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Lazio'dan olay itiraf: 160 milyonu reddettim!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito, transfere dair önemli bir itirafta bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lazio'dan olay itiraf: 160 milyonu reddettim!
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09 Ocak 2019 18:33
Lazio Başkanı Claudio Lotito, İtalyan basınına yaptığı açıklamada yıldız oyuncusu Sergej Milinkovic-Saviç'e 160 milyon euroluk teklif geldiğini iddia etti.

Başkan Lotito, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Avrupa'nın önemli kulüpleriyle adı anılan Sırp yıldızı takımda tutmak için çok uğraştıklarını ve nihayetinde kendisiyle yeni sözleşme imaladıklarını ve gelecek için "Kazanan" bir takım olmak istediklerini belirtti.

Milinkovic-Savic'e 160 milyon euorluk teklif geldiğini ve bunu reddettiğini söleyen Lazio Başkanı, "Başka bir zihniyetim olsaydı, Milinkovic'i 160 milyon euroya satabilirdim ama yapmadım. Dünya futbolundaki hiçbir başkanın bunu yapabileceğini sanmıyorum." dedi.

Sergej Milinkovic-Savic, bu sezon Lazio forması ile çıktığı 22 müsabakada 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



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