NBA yıldızları Lonzo ve LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, Lakers'ın Lonzo ile yaşadığı deneyimden sonra oğullarını LA Clippers'a katılmaya çağırdı.



'What an Experience!' podcast'ine katılan baba Ball, üç oğlunun da Clippers forması giymesini görmek istediğini açıkladı:



"Hepsinin Clippers'ta oynamasını isterim. Çünkü mesele şu ki, Lonzo'ya yaptıklarından sonra Lakers'a dönmek istemem. Diğer iki çocuğumu neden öyle bir yerde isteyeyim?



Steve Ballmer adamımdır, kişiliğini ve tarzını sevdiğim biridir. Bunu ona da söylüyorum, benim soyadım Ball, onun soyadı Ballmer, yani daha çok top oynamamız lazım. Şimdi yepyeni bir arena yaptı ve umarım o zamana kadar Melo ile takas yapabilirler, sonra Lonzo iyi değil derler ve onun da Clippers ile imzalamasına yol açarlar."



Ball kardeşler, 2016'da Chino Hills Lisesi ile Kalifornyia Eyalet Şampiyonası'nı kazandıktan sonra ün kazanmış, ancak o zamandan beri yolları ayrılmıştı.



Lonzo kariyeri boyunca sakatlıklarla mücadele etmiş, küçük kardeşi LaMelo yakın zamanda Charlotte Hornets ile beş yıllık bir uzatma imzalamış, ortanca kardeş LiAngelo ise henüz NBA'de ilk maçına çıkmasa da, G League'de zaman geçirmişti.



Lonzo, UCLA'de geçirdiği başarılı yılın ardından 2017 NBA Draftı'nda Lakers tarafından ikinci sıradan seçilmişti. Ancak, çaylak sezonunda geçirdiği bağ ve omuz sakatlıkları, tam formunu yakalamasına engel olmuştu ve 2018'de dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuştu.



2019'da Anthony Davis ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak New Orleans Pelicans'a takas edildikten sonra Lonzo, sakatlıklarla mücadele etmeye devam etti ve son iki sezondur bir NBA maçında forma giyemedi.





