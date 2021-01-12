Larin'in fiyatı 10 milyon euro!

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği başarılı performansla bir anda transfer döneminin gözdeleri arasına girmeyi başaran Cyle Larin için Beşiktaş Yönetimi kararını verdi.



Siyah-Beyazlılar, son olarak bir Fransız kulübünün 2.5 milyon Euro'luk teklifle gelmesinin ardından Kanadalı oyuncunun durumunu değerlendirip bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta 13 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüplere bu kararlarını oyuncunun menaceri aracılığıyla paylaşan idareciler, bu rakamın altında bir öneriye kapalı olduklarını iletti.



