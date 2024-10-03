Laporta'dan Flick'e övgü!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, takımın teknik direktörü Hansi Flick ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Laporta, "Sezona iyi başladık. Teknik direktörümüz çok iyi bir iş çıkarıyor. Sakatlıklar bir sorun ama Flick, bunlarla çok iyi başa çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Joan Laporta ayrıca Alman teknik adam için, "Elindeki kadroyu çok bilen ve yöneten çok profesyonel bir teknik direktör. Oyuncular onun çalışma prensiplerini anlıyor." sözlerini sarf etti.



