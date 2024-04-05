Lamine Yamal'dan 200 milyon euroluk teklif için açıklama!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Barcelona'nın 200M€'luk teklifi reddetmesiyle ilgili konuşan Lamine Yamal, "Futbolumun beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı çok mutluyum ancak şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.



Devler Ligi maçıyla iligli genç oyuncu, "PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı muhtemelen 1-0 kazanırız. Golü de ben atarım." dedi.



"10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"



10 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Yamal, "Barcelona efsanesi olmak istiyorum. 10 numaralı forma şu anda Ansu Fati'de. O burada olmazsa onu giymekten gurur duyarım. Barcelona'nın '10' olmak herkesin hayalidir. Tabii ki bu kulübün karar vereceği bir şey." açıklamasında bulundu.



Barcelona'da bu sezon 40 maça çıkan 16 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





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