Lamine Yamal'dan 200 milyon euroluk teklif için açıklama!

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lamine Yamal'dan 200 milyon euroluk teklif için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2024 18:14
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Barcelona'nın 200M€'luk teklifi reddetmesiyle ilgili konuşan Lamine Yamal, "Futbolumun beğenilmesinden ve takdir edilmesinden dolayı çok mutluyum ancak şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Devler Ligi maçıyla iligli genç oyuncu, "PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız ilk maçı muhtemelen 1-0 kazanırız. Golü de ben atarım." dedi.

"10 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

10 numaralı formayı giymek istediğini söyleyen Yamal, "Barcelona efsanesi olmak istiyorum. 10 numaralı forma şu anda Ansu Fati'de. O burada olmazsa onu giymekten gurur duyarım. Barcelona'nın '10' olmak herkesin hayalidir. Tabii ki bu kulübün karar vereceği bir şey." açıklamasında bulundu.

Barcelona'da bu sezon 40 maça çıkan 16 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery