Lakers, Kyle Kuzma ile 40 milyon dolara anlaştı!

Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma ile üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması için anlaştıklarını duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, kontratın 2023-24 sezonunda bir oyuncu opsiyonu bulunuyor ve maksimum olmayan bir çaylak uzantısı konumunda.



Oyuncu opsiyonu, Kuzma'nın 28 yaşında sınırsız serbest oyuncu piyasasına girmesine izin verecek. 25 yaşındaki oyuncu, uzatma olmadan önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu pazarına girebilirdi.



Bu sezon 3.5 milyon dolar kazanacak olan Kuzma, geçtiğimiz sezon Anthony Davis'in gelişiyle benche geçmiş ve 12.8 sayı ile 4.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



