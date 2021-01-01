Lakers, DeAndre Jordan için halen aday konumunda!

Los Angeles Lakers ekibinin, Brooklyn Nets pivotu DeAndre Jordan için potansiyel hedef noktası olmaya devam ettiği iddia edildi.



Jordan'ın, sözleşmesi Nets tarafından ödenip serbest bırakılması durumunda Los Angeles'a dönebileceğine dair iddialar ortaya atıldı.



Birkaç gün önce Lakers'ın 33 yaşındaki pivotla ilgilendiğini öne süren bir haber çıkmıştı ve bu söylenti, Bleacher Report'tan Jake Fischer tarafından hazırlanan bir başka raporla doğrulandı.



Fischer'a göre Jordan eğer serbest kalırsa, Lakers 'gözü üzerinde olunması gereken' tek takım olacak:



"Kaynaklar, DeAndre Jordan ve Brooklyn Nets'in serbest kalma işlemi üzerine anlaşmaları durumunda, gözü üzerinde olunması gereken tek bir takım olduğunu söylediler: Los Angeles Lakers."



Jordan son iki seneyi Nets ile geçirmiş ve geçtiğimiz sezon 7.5 sayı, 7.5 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



