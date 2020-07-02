Kümede kalmak isteyen Kayserispor, Beşiktaş'a hazırlanıyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kümede kalmak isteyen Kayserispor, Beşiktaş'a hazırlanıyor
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02 Temmuz 2020 20:27
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın (3 Temmuz) devam edecek.



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