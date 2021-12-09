Kral attı, Lille grup lideri olarak çıktı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Lille, deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti. Salzburg'un da Sevilla'yı yenmesiyle Lille gruptan lider olarak çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kral attı, Lille grup lideri olarak çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 00:54
Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Lille, deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi Lille 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve grupta Salzburg'un da kazanmasıyla lider olarak tur atlamayı başardı.

Mücadelede Burak Yılmaz, 11. dakikada gol perdesini açarak takımını ateşleyen isim oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda Lille atakları dalga dalga geldi ve 72'de Jonathan David'in golüyle fark ikiye çıktı. 78. dakikada ise Gomes skoru 3-0 yaptı ve Lille iyice rahatladı. 89'da Steffen'in golüyle maç 3-1'e geldi ve maçın skoru belli oldu.

Lille'de Burak Yılmaz 75, Zeki Çelik ise 83 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı 84'te oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Lille 11 puana çıkarak grup liderliğine yükseldi. Wolfsburg ise 5 puanda kalarak gruptan elendi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.