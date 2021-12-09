Kral attı, Lille grup lideri olarak çıktı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçında Lille, deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu.



Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi Lille 3-1 kazanarak üç puanı aldı ve grupta Salzburg'un da kazanmasıyla lider olarak tur atlamayı başardı.



Mücadelede Burak Yılmaz, 11. dakikada gol perdesini açarak takımını ateşleyen isim oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi.



İkinci yarıda Lille atakları dalga dalga geldi ve 72'de Jonathan David'in golüyle fark ikiye çıktı. 78. dakikada ise Gomes skoru 3-0 yaptı ve Lille iyice rahatladı. 89'da Steffen'in golüyle maç 3-1'e geldi ve maçın skoru belli oldu.



Lille'de Burak Yılmaz 75, Zeki Çelik ise 83 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı 84'te oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Lille 11 puana çıkarak grup liderliğine yükseldi. Wolfsburg ise 5 puanda kalarak gruptan elendi.





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