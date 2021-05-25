Kopenhag'dan Zanka açıklaması: "Fenerbahçe ile görüşmeli"

Kopenhag Sportif Direktörü Peter Christiansen, Zanka'nın son durumuyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kopenhag'dan Zanka açıklaması: 'Fenerbahçe ile görüşmeli'
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25 Mayıs 2021 20:27
Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon FC Kopenhag'a kiralanan Mathias Zanka Jorgensen ile ilgili Danimarka ekibinin sportif direktörü Peter Christiansen'den açıklama geldi.

Zanka'nın Fenerbahçe ile görüşmesi sonrasında geleceğinin netleşeceğini söyleyen Christiansen, "Zanka'nın durumu hala belli değil. Zanka gidip önce kulübüyle görüşmeli ve durumunu belirlemeli. Önümüzdeki günlerde onunla konuşacağız. Herhangi bir şeyi ihtimal dışında bırakamam, transfer edebiliriz." dedi.

FC Kopenhag'da bu sezon 29 maça çıkan Zanka, 1 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, Zanka'yı 2019'da Huddersfield'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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