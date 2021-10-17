Konyaspor'un serisi İstanbul'da bitti

İttifak Holding Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.



Galatasaray maçına kadar çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile ligin namağlup 2 takımından biri konumundaydı.



Deplasmanda Galatasaray 'a yenilen Konya temsilcisi, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.



Ayrıca Galatasaray karşılaşmasından önce 4 lig maçını beraberlikle bitiren Konyaspor'un kazanamama serisi 5 müsabakaya çıktı.



