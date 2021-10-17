Konyaspor'un serisi İstanbul'da bitti

Konyaspor, bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini Nef Stadyumu'nda aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'un serisi İstanbul'da bitti
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17 Ekim 2021 19:12
İttifak Holding Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu.

Galatasaray maçına kadar çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile ligin namağlup 2 takımından biri konumundaydı.

Deplasmanda Galatasaray'a yenilen Konya temsilcisi, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ayrıca Galatasaray karşılaşmasından önce 4 lig maçını beraberlikle bitiren Konyaspor'un kazanamama serisi 5 müsabakaya çıktı.


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