Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti

Süper Lig'de Salı günü oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçının başlama saati 20.30'dan 17.00'ye alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor - Trabzonspor maçının saati değişti
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10 Mayıs 2021 12:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce 20.30'da oynanacağı bildirilen maçın başlama saati 17.00 olarak değiştirildi.

İki takım arasında oynanacak müsabakaya, Medaş Konya Büyükşehir Stadı ev sahipliği yapacak.a



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